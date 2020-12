Livermore, da Scala a Baretti importante curare spirito

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - "Che sia la prima della Scala sulla tv pubblica, o l'inaugurazione di un piccolo e combattente teatro, il Baretti, in un quartiere torinese fino a pochi anni fa ritenuto 'pericoloso', San Salvario, l'importante è curare lo spirito. Perché fare teatro è un po' come fare politica, riguarda la natura umana". Lo dice Davide Livermore, regista della prima della Scala di due giorni fa su Rai1 e direttore onorario del Baretti, teatro che lui stesso contribuì a far nascere 20 anni fa e che stasera apre la stagione in streaming con 'La forza nascosta'.

Lo spettacolo è nato dall'interazione di un gruppo di ricercatrici fisiche, storiche e teatrali ed è mirato a celebrare il contributo femminile alla Scienza. Tra loro anche ricercatrici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'Università di Torino, come Naia Pastrone. "Non volevamo celebrare nomi noti come Curie o Hack - dice Pastrone - ma donne straordinarie di scienze poco o per nulla conosciute, che hanno dato tantissimo alla scienza con le loro scoperte".

"Lo spettacolo - dice Rosa Mogliasso, direttore artistico del Baretti - mette al centro le scoperte e le vite di grandi donne di scienza del '900, ma anche il valore della scienza stessa, luogo di rispetto e di civile convivenza". Precede lo spettacolo una lezione dal titolo 'L' Universo nascosto e le sue forze'.

