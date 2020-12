Iran: Piemonte contro condanna a morte Ahmadreza Djalali

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che chiede di fermare l'esecuzione di Ahmadreza Djalali, scienziato che ha lavorato anche presso l'Università del Piemonte Orientale come esperto di Medicina dei disastri e assistenza umanitaria, detenuto nelle carceri iraniane. Il documento, presentato dall'esponente Pd Domenico Rossi, ha avuto l'appoggio bipartisan di tutte le forze politiche.

"Il voto unanime del Consiglio regionale - afferma Rossi - conferma che la battaglia per Ahmadreza Djalali è una battaglia condivisa da tutti per i diritti e per la libertà. Ringrazio tutte le forze politiche presenti in Consiglio".

"Questo caso di ingiusta detenzione e condanna - aggiunge - ci riguarda tutti. Non dobbiamo arrenderci, e fare tutto ciò che è in nostro potere per chiedere la sua liberazione".

L'ordine del giorno impegna la Regione Piemonte ad attivarsi in ogni sede a favore della liberazione del ricercatore iraniano, che è anche cittadino onorario di Novara. (ANSA).