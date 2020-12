Covid: virtual hospital Reale Mutua, nasce era digital helt

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - "Il primo impatto e la prima grande differenza che il Covid ha portato è che tutti noi, anche in assenza di positività, ci siamo sentiti un po' malati. C'è stata una maggiore propensione nei confronti del sistema assicurativo, un'esigenza di essere più informati e di avere servizi specifici e per noi è una grande opportunità per dare sempre più valore sociale alla nostra missione, non solo business, ma un grosso contributo alla nostra società". A parlare di come è cambiato in questi mesi il mondo assicurativo a fronte dell'emergenza sanitaria è Marco Mazzucco, direttore generale Blue Assistance, la società di Reale Group, che contava nel 2019 tre milioni di assistiti e che nei prossimi giorni arricchirà l'offerta delle sue proposte nel settore sanitario con un 'virtual hospital'.

"Si tratta di una piattaforma tecnologia - spiega Mazzucco - all'interno della quale il cliente-socio-assicurato potrà trovare tutta una serie di servizi riuniti in un unico luogo per semplificare l'accesso a questo mondo". A fronte della pandemia e di un bisogno di salute o anche solo di supporto sempre maggiori, dunque, le assicurazioni hanno reagito e Blue Assistance lo ha fatto, forte di un'esperienza pregressa, rafforzando e incrementando i servizi a supporto delle polizze legate a questo settore. In particolare con servizi di digital healt integrata a quella tradizionale. (ANSA).