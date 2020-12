Covid: raccolta fondi ordini professionali per Amedeo Savoia

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Sette Ordini Professionali torinesi scendono in campo contro il Covid-19. Per la prima volta architetti, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, geometri, ingegneri e notai si coalizzano e lanciano un'iniziativa congiunta: una raccolta fondi per donare all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino un macchinario all'avanguardia e sofisticato di cui ha bisogno. Si tratta di un "sequenziatore genetico", fondamentale per combattere l'epidemia in corso, destinato al Laboratorio di Farmacologia Clinica annesso alla Clinica di Malattie Infettive dell'Università di Torino.

L'apparecchio - spiega il professore Giovanni Di Perri, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell'Amedeo di Savoia - permette di leggere il Dna dei microrganismi e dell'uomo. È uno strumento strategico nella lotta al Covid-19, in particolare nella gestione delle seconde infezioni da Sars CoV-2 perché permette di capire se si ha a che fare con un virus geneticamente diverso oppure se esistono nei pazienti condizioni genetiche predisponenti a una seconda infezione. Inoltre, la disponibilità di un simile sequenziatore ci darà in seguito la possibilità di studiare altre malattie infettive.

"Fare un dono alla città e alla comunità intera - afferma il presidente del Consiglio Notarile di Torino, Maurizio Gallo-Orsi, promotore dell'iniziativa - è inevitabilmente qualcosa che fa sentire uniti, in un momento in cui ce n'è tanto bisogno". (ANSA).