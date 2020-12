A Torino la fiera dedicata alla salute dei denti

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Sarà il capoluogo piemontese a ospitare, il 10 e 11 aprile prossimi, il primo evento fieristico internazionale dedicato a salute e igiene orale e che avrà come filo conduttore il green, l'ecosostenibilità e il minor impatto del Co2. L'appuntamento con Expo Rdh 2021 è al Pala Alpitour di Torino che ospiterà aree espositive per professionisti e per il pubblico, dove saranno presenti aziende nazionali e internazionali del settore odontoiatrico, con un'attenzione particolare alla prevenzione.

In programma dibattiti, convegni, speech professionali, workshop aziendali, live demo e tester area, che faranno da corollario al momento centrale dell'evento, la tavola rotonda sui nuovi ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Tsrm- Pstrp). Fra i temi trattati anche l'impatto del Covid sul settore. "Puntiamo a far conoscere l'eccellenza torinese nel settore - sottolinea Alice Cittone, ideatrice e curatrice scientifica della manifestazione - partendo dalla Dental School fino ad arrivare alla grande adesione all'odontoiatria sociale. Uno degli obiettivi sarà permettere un incontro e confronto tra tre figure professionali fondamentali nel campo della prevenzione orale, igienisti, dentisti, farmacisti". (ANSA).