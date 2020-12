Vino:il Barolo undici comuni 2016 nella top 100 Wine Discoveries

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Il Barolo undici comuni 2016 ArnaldoRivera inserito nella speciale classifica «Top 100 Wine Discoveries 2020» della prestigiosa rivista americana Robert Parker Wine Advocate. Un riconoscimento che Monica Larner, corrispondente per i vini italiani per la prestigiosa rivista americana, ha così sintetizzato. «Le scoperte di oggi, le icone di domani». Il Barolo undici comuni, prodotto dalla cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto, cuore delle Langhe piemontesi, «ha il primato di rappresentare l'assemblaggio più complesso con il più alto numero di vigneti della zona del Barolo» afferma Stefano Pesci, direttore della Cantina Terre del Barolo «questa annata trae origine da 10 diverse particelle selezionate all'interno della denominazione, mentre dall'annata 2018 in avanti la cuvée è composta da ben 21 differenti vigne.

Non conosco nessun'altra azienda che abbia tentato un assemblaggio di Nebbiolo così ambizioso». (ANSA).