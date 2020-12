Uccise artigiano a coltellate, condannato all'ergastolo

(ANSA) - VERCELLI, 09 DIC - La Corte d'Assise di Novara ha condannato all'ergastolo Giovanni Perini, pensionato di 72 anni accusato dell'omicidio di Antonello Bessi, l'artigiano di 57 anni ucciso il 4 settembre 2018 nella sua bottega di via Walter Manzone a Vercelli. I giudici hanno accolto in pieno la richiesta dei pm Davide Pretti e Rosamaria Iera di condannare al carcere a vita Perini, finito a processo con l'accusa di omicidio volontario e rapina. I due si conoscevano, e secondo i pm, Perini era sul luogo del delitto nell'ora in cui è stato commesso, oltre al fatto che nelle intercettazioni ambientali tra il 72enne e il figlio ci sono riferimenti al movente dei soldi e ad una lite con la vittima. I difensori di Perini, gli avvocati Francesca Orrù e Maria Grazia Ennas, avevano chiesto l'assoluzione. "Aspetteremo di conoscere le motivazioni - dichiara Ennas - ma annunciamo già da adesso che presenteremo appello".

L'omicidio era avvenuto nella bottega in cui Bessi riparava biciclette. Sul suo corpo erano state trovate dodici coltellate.

La procura di Vercelli aveva indagato anche il figlio 43enne di Giovanni Perini, Vincenzo, successivamente prosciolto con rito abbreviato. I legali della famiglia Bessi, gli avvocati Antonella e Alberto Pivetta, avevano chiesto e hanno ottenuto un risarcimento danni da 150.000 euro per ciascun genitore. (ANSA).