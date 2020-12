Tumori: ricercatrice Unito si aggiudica finanziamento 2 mln

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - Chiara Ambrogio, ricercatrice del Centro di Biotecnologie Molecolari dell'Università di Torino, è tra i vincitori dei Consolidator Grants. Avrà un finanziamento di 2 milioni di euro per lo studio sulle mutazioni del gene KRAS, tra le principali cause del cancro ai polmoni, al pancreas e al colon. Chiara Ambrogio utilizzerà il nuovo finanziamento dell'Erc per indagare i processi che innescano l'iperattivazione di KRAS sulla membrana cellulare. La conoscenza approfondita di questi meccanismi sarà fondamentale per scoprire nuove strategie per trattare i pazienti con tumori causati da mutazioni nel gene KRAS.

Il grant è riservato ai ricercatori che vantano tra i 7 e i 12 anni di esperienza dal completamento del dottorato di ricerca e un ricco curriculum scientifico.

"Questa è un'enorme opportunità per portare avanti progetti di ricerca di valenza internazionale nel nostro Centro oltre a essere un'occasione per dare visibilità a tutto l'Ateneo", commenta Chiara Ambrogio. "La centralità della ricerca scientifica - sottolinea Stefano Geuna, rettore dell'Università di Torino - è uno dei valori fondamentali del nostro Ateneo. Il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla dottoressa Ambrogio è la conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione, supportando i giovani scienziati e i loro progetti. Il nostro obiettivo è continuare ad attrarre talenti, nella ferma convinzione che solo così potremo contribuire allo sviluppo e al progresso in campo scientifico, in Italia e in Europa". (ANSA).