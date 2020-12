Teatro: repliche da 96 anni, 'Gelindo' si sposta online

(ANSA) - ALESSANDRIA, 09 DIC - Dal 1924 lo spettacolo viene replicato ininterrottamente al Teatro San Francesco di Alessandria. Nel 2020 non si vuole saltare l'appuntamento e quindi "Gelindo" , rappresentazione piemontese di tradizioni secolari, sarà online, a puntate.

"Attualmente - spiegano dall'associazione San Francesco, che organizza lo spettacolo - i teatri restano chiusi causa pandemia, ma una serie di iniziative in programma manterranno viva la tradizione che dura da 96 anni. È vero che in teatro non possiamo andare, ma possiamo "uscire" dal teatro e arrivare direttamente a casa di tutti gli affezionati alessandrini e magari conquistare chi ancora non ci conosce. L'idea di questa novantaseiesima edizione di "Gelindo di Frà 'd Lisòndria", interamente sviluppata con le moderne tecniche di comunicazione, vuole essere simbolo di speranza nel futuro e di continuità".

È la "Divòta Cumédia" tanto amata da Umberto Eco, che non si perdeva un'edizione e tornava nella sua città apposta per la prima. Quest'anno andrà in onda in pillole su Facebook, Instagram, YouTube e Radio Gold. (ANSA).