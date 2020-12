Teatro: online La moglie di Socrate e il marito di Santippe

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - Lunedì 21 dicembre alle 21 sarà possibile vedere, in streaming, uno spettacolo cult, La moglie di Socrate e il marito di Santippe. La data scelta - spiega Torino Spettacoli - non è solo quella del solstizio d'inverno, ma ci sarà un evento di rara bellezza: la Grande Congiunzione.

Si congiungeranno i due più grandi pianeti del sistema solare Saturno e Giove. E' dal 1226 che Giove e Saturno non si trovano così vicini, da quasi 800 anni.

La moglie di Socrate e il marito di Santippe - interpretati da Piero Nuti e Adriana Innocenti - ripercorre con ironia la storia e le leggende del grande filosofo e di sua moglie Santippe, il cui nome è diventato simbolo e sinonimo di arcigna consorte. Ma sarà stato davvero così? Il testo immagina il tutto come una deformazione suggerita da un facile maschilismo, che ha buon gioco nell'affiancare al più saggio e paziente degli uomini un'arpia soffocante; ed eccoci restituita l'immagine di una donna spiritosa e pronta che a Socrate tien testa contrapponendo ai suoi sofismi di pensatore con la testa che si smarrisce tra le nuvole, il buon senso della saggia massaia, legata al focolare e alla realtà vita quotidiana. La contrapposizione polemica tra i due si apre poi a frequenti richiami alla nostra realtà, facendo di Socrate e Santippe due espressioni esemplari di quella che è l'eterna 'guerra dei sessi'. (ANSA).