Rifiuti: Legambiente, in Piemonte differenziata troppo bassa

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - "In Piemonte la raccolta differenziata si ferma a un inaccettabile 63,4%, ancora distante dai livelli di legge del 65%". Lo ha sottolineato il presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, Giorgio Prino, aprendo l'Ecoforum regionale 2020 in diretta streaming questa mattina da Torino. In Italia e in Piemonte, ha osservato Prino, "mancano impianti funzionali per il riciclo, ma una Regione che non raggiunge il 65% non può programmare l'impiantistica sulle esigenze dell'oggi, deve guardare al futuro".

"In realtà - ha ricordato il presidente di Legambiente - tutte le province piemontesi superano il 65% di differenziata a accezione di Alessandria e Torino che assumono un ruolo di zavorra, rispettivamente al 57% e al 58%. A rallentare la corsa sono in particolare i due capoluoghi di provincia, rispettivamente con il 47% e il 48% di raccolta differenziata.

Nel complesso, in Piemonte solo 557 Comuni su 1181 hanno raggiunto la soglia del 65%".

"Aumenta invece considerevolmente - ha aggiunto - il numero di Comuni rifiuti free, che arrivano a 97, contro i 44 dello scorso anno, in particolare nelle province di Novara e Alessandria, quest'ultima con il record di 37 amministrazioni virtuose contro le sole 3 dell'anno scorso. La leva essenziale per arrivare a questi risultati è stata la raccolta porta a porta".

"Per valorizzare le migliori realtà, quasi sempre piccole, quest'anno abbiamo istituito il premio Consorzio Rifiuti Free, che pone l'asticella molto in alto. L'hanno superata, vincendo il premio, il Consorzio Chierese Servizi, con 81,8% di differenziata e 78,1 kg per abitante l'anno di rifiuti indifferenziati prodotti, e il Consorzio Rifiuti Novarese, con l'84% di differenziata e 81,7 kg per abitante l'anno di rifiuti indifferenziati prodotti". (ANSA).