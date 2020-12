Metro 1 Torino, avviato scavo tunnel prolungamento ovest

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - Nuovo passo avanti per il prolungamento Ovest della linea 1 della metropolitana torinese.

Partono oggi i lavori di scavo per la realizzazione della galleria compresa tra le stazioni 'Certosa' e 'Collegno Centro'.

Un'occasione per presentare anche le vetrofanie realizzate da Ugo Nespolo per le 4 nuove stazioni, in via di realizzazione, nell'ambito del progetto 'Museo nel metrò'. Le nuove opere omaggiano, fra l'altro, la Certosa di Collegno, la nuova sede dell'Università, il villaggio Leumann, le montagne, il trenino che percorreva corso Francia e uno storico produttore di levito della zona.

"Possiamo ribadire con orgoglio - sottolinea la sindaca metropolitana Chiara Appendino - che questa infrastruttura porterà sicuri benefici all'ambiente e alla qualità della vita di tutti i cittadini di Torino e dell'area metropolitana".

Soddisfatto anche l'amministratore unico di Infra.To, Massimiliano Cudia. "Nonostante il periodo difficile - evidenzia -, stiamo riuscendo a rispettare il programma di realizzazione dell'opera".

Alla cerimonia hanno partecipato i sindaci di Collegno, Rivoli e Grugliasco, Francesco Casciano, Andrea Tragaioli e Roberto Montà concordi sul fatto che si tratti di "un'impresa sostenibile con una visione di futuro di cui tutti dobbiamo sentirci protagonisti, un punto di svolta per la crescita economica, urbanistica, culturale e sociale dell'area, un'opera strategica per la mobilità dell'intera zona Ovest". (ANSA).