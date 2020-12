Juve, subito al lavoro al rientro da Barcellona

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - La Juventus è tornata nella notte da Barcellona e a poche ore dal rientro i bianconeri si sono presentati alla Continassa. Pirlo, infatti, ha fissato una sessione per questa mattina, che è stata di scarico per chi ha giocato contribuendo all'impresa di battere 3-0 i blaugrana al Camp Nou, incentrata sulla sulla tecnica per il resto del gruppo. Domani Ronaldo e compagni godranno di un giorno libero, i bianconeri riprenderanno i lavori venerdì mattina. Domenica pomeriggio, alle 18, la Juve sarà attesa dalla trasferta di Genova contro i rossoblù. (ANSA).