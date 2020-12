Fca: Napolitano, 13.000 preordini per la Nuova Fiat 500

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - "Il nostro sogno era quello di lanciare la Nuova 500 al Motorshow di Ginevra a marzo, ma l'appuntamento è stato cancellato per la pandemia. Abbiamo dovuto costruire un nuovo piano di marketing che non facesse rimpiangere Ginevra. I preordini in questa fase, dalla presentazione di marzo a Milano fino a quella sul tetto del Lingotto, sono stati 13.000, un numero impressionante". Lo ha detto Luca Napolitano, responsabile dei brand Fiat, Lancia e Abarth in Emea, in occasione della presentazione della partnership con Carrefour e Be Charge.

"Da quando hanno riaperto i concessionari stiamo chiamando i clienti in perfetta sicurezza, su appuntamento. Abbiamo un obiettivo ambizioso: la Nuova 500 dovrà essere leader nel mondo delle vetture cittadine elettrificate", ha sottolineato Napolitano. (ANSA).