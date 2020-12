Fca: 250 colonnine ricarica in 135 punti vendita Carrefour

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - Fca si allea con Carrefour e lancia il progetto Shop & Charge che consentirà da marzo 2021 di ricaricare la Nuova Fiat 500 mentre si fa la spesa. Saranno installate 250 colonnine di ricarica Be Charge in 135 punti vendita selezionati sul territorio nazionale.

Il progetto parte con la prima full electric di Fca, la Nuova Fiat 500, e potrà essere esteso ad altri modelli elettrici ed elettrificati del Gruppo. Per scoprire dove si trovano le colonnine di ricarica è sufficiente utilizzare l'app Fiat che le segnala con il logo Carrefour in sovraimpressione e comunica la loro posizione al navigatore. Sono previsti anche vantaggi per l'acquisto di prodotti biologici a marchio Carrefour e di ottenere sconti dedicati sul servizio Click & Collect, la corsia prioritaria di Carrefour per il ritiro della spesa online. Le colonnine di ricarica saranno installate da Be Charge, l'azienda che sta sviluppando una delle più estese reti di infrastrutture pubbliche italiane per veicoli elettrici, contribuendo in questo modo a sviluppare e a fare crescere la mobilità elettrica in Italia. Le colonnine saranno utilizzabili da qualsiasi veicolo elettrico, ma solo i clienti della Nuova 500 potranno godere dei vantaggi esclusivi della partnership. (ANSA).