Cuneo-Ventimiglia 'Luogo del Cuore Fai', sostegno bipartisan

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - I consiglieri regionali del cuneese - incluso l'albese Alberto Cirio, governatore del Piemonte - sostengono la candidatura della linea ferroviaria Cuneo Ventimiglia Nizza come Luogo del Cuore Fai 2020.

"Sosteniamo con convinzione - affermano i consiglieri dell'area in modo bipartisan - la candidatura della ferrovia al concorso 'Luogo del Cuore 2020' promosso dal Fai con Banca Intesa San Paolo. Considerata una delle ferrovie più belle del mondo, è un capolavoro di ingegneria, un'infrastruttura che collega territori e culture differenti unendo il mare alla montagna: un'eccellenza del nostro territorio da difendere e sostenere".

"Abbiamo già espresso la nostra preferenza per questa ferrovia - rimarcano - sul sito www.fondoambiente.it, e invitiamo tutti i piemontesi a fare altrettanto. Il concorso sta per scadere, mancano appena sei giorni alla conclusione. Al vincitore arriveranno 50 mila euro da investire in progetti di valorizzazione e recupero. Siamo consapevoli che queste risorse non siano sufficienti, ma rappresentano comunque un primo passo nella giusta direzione".

La dichiarazione è condivisa dai consiglieri Ivano Martinetti (M5s), Paolo Bongioanni (Fdi), Francesco Graglia (Fi), Paolo Demarchi (Lega), Matteo Gagliasso (Lega), Maurizio Marello (Pd), oltre che dall'azzurro Cirio. (ANSA).