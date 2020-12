Covid: Alessandria, nuova protesta addette pulizie ospedale

(ANSA) - ALESSANDRIA, 09 DIC - Nuovo presidio, questa volta davanti all'ospedale di Alessandria, per le operatrici delle pulizie che operano senza essere state sottoposti a tamponi né avere, secondo loro, dispositivi di protezione adeguati.

"Pretendiamo tutela sanitaria", dicono.

Dopo la manifestazione del 16 novembre davanti alla prefettura, questa mattina insieme ai rappresentanti di Adl Cobas e della Casa delle Donne, le lavoratrici sono di nuovo scese in strada per portare all'attenzione delle istituzioni una situazione che definiscono "di particolare gravità". "Nonostante l'emergenza sanitaria sia in corso da marzo, ad oggi la Team Service, la ditta appaltatrice delle pulizie in ospedale, non ha ritenuto opportuno sottoporre i propri dipendenti a tamponi periodici e/o test sierologici", denunciano. Parlano anche di una fornitura "spesso inadeguata di dispositivi e di spogliatoi non in sicurezza dal punto di vista del rischio di contagio".

Il direttore dell'ospedale, Giacomo Centini, ha inviato formale diffida alla Team Service chiedendo di provvedere alla messa in sicurezza dei lavoratori. "Ciò nonostante, a distanza di quasi un mese, nulla è cambiato: le lavoratrici continuano a vivere una situazione di insicurezza e rischio e le loro richieste non vengono accolte". (ANSA).