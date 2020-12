Salone Libro: Vita Nova, 20 mila studenti a lezioni on line

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - Oltre 20 mila studenti, collegati da tutta Italia, hanno seguito le prime tre lezioni, on line, di Vita Nova, il nuovo evento ideato dal Salone del Libro di Torino in attesa di Vita Supernova, la 33a edizione della buchmesse, nel 2021. Tremila, docenti e bibliotecari, hanno partecipato al corso di formazione 'Educare alla lettura''; 8000 i buoni libro finora scaricati, 700 già spesi; cento i gruppi di lettura coinvolti. 'Vita Nova' prosegue fino al 7 gennaio 2021, in 34 librerie, coinvolti 1800 editori. Il Salone del Libro "ha voluto dare un segnale concreto di supporto alla filiera del libro e alle scuole". (ANSA).