Merlo, Pragelato pronta a stagione invernale

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - "Rigoroso rispetto delle regole, ma pronti per la ripartenza di gennaio". Il sindaco di Pragelato, Giorgio Merlo, traccia la rotta in vista della stagione invernale. "Le norme del recente Dpcm mettono in grande difficoltà l'economia di questi territori - osserva - ma, di fronte alla perdurante ed insistente emergenza sanitaria, a nulla servono gli esibizionismi muscolari e i protagonismi personali di vari amministratori comunali. Semmai, quello che serve - e noi ci muoviamo in questa direzione - è far sì che i settori e le filiere più danneggiate siano prontamente ristorate e supportate".

Per il primo cittadino, in particolare, "occorre essere pronti per la ripartenza di gennaio". "Con la nuova gestione del Centro Olimpico del Fondo, ci si prepara alla stagione invernale con una pista di fondo innevata artificialmente per 2,5 Km e con la pista Baby di Sci Alpino. Le nevicate di questi giorni hanno contribuito a migliorare la situazione. Ovviamente, come scontato e sino a nuove disposizioni, tutti gli impianti del Centro Olimpico del Fondo saranno a disposizione dei soli atleti come disposto, del resto, dalla Federazione di settore".

Pronti per accogliere gli appassionati i percorsi per le ciaspole, dal 28 al 31 gennaio prossimi si terranno - norme permettendo - i Campionati Italiani Master e Cittadini e la Coppa Italia Senior e Giovani. "Nel pieno rispetto delle regole, Pragelato si prepara per questa difficile e complessa stagione invernale, consapevoli e convinti che appena si potrà ripartire tutto inizierà nel migliore dei modi - conclude Merlo -. A conferma della tradizionale, e ormai radicata, vocazione turistica e sportiva di questo 'Comune Olimpico'". (ANSA).