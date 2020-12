Lupa finisce in una tagliola, morta nell'Alessandrino

(ANSA) - MONTEMARZINO (ALESSANDRIA), 08 DIC - È morta una lupa trovata gravemente ferita - aveva perso una zampa - in frazione Barca nel Comune di Montemarzino (Alessandria). Sono stati gli agenti della vigilanza faunistica della Provincia a cercarla, recuperarla e portarla domenica pomeriggio al Centro animali non convenzionali di Grugliasco (Torino) per provare a salvarla. Senza risultati: non è riuscita a sopravvivere per le ferite giudicate dai veterinari troppo profonde. La più importante è stata provocata da una tagliola, che le ha tranciato una delle zampe di netto. Scattata una denuncia contro ignoti. (ANSA).