Covid: corsa ad acquisti, tra regali e timori terzo lockdown

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - Un'8 dicembre all'insegna dello shopping natalizio a Torino. Come già nello scorso weekend anche oggi le vie del centro sono diventate affollare e la zona rossa sembra ormai un ricordo. La mattinata della 'Immacolata' non ha fatto registrare una grande folla, tutto diverso nel pomeriggio, per la felicità dei negozianti che respirano dopo i momenti difficili del lockdown. "Certo, per essere un giorno festivo potevamo fare meglio - raccontano in un negozio di abbigliamento di via Buozzi - e in altri tempi gli affari erano migliori, ma non possiamo lamentarci neanche oggi".

Tenendo conto che i centri commerciali sono ancora chiusi nei festivi e prefestivi, affollati i fast fashion come H&M e Zara, in via Roma e ''Decathlon', in piazza Carlo Felice. La 'Rinascente' di via Lagrange è stata presa d'assalto e a controllare la lunga fila c'erano i vigilantes. "Molti negozi fanno già sconti, ne approfittiamo visto che a gennaio sembra chiuderanno di nuovo", affermano marito e moglie in coda per entrare nel grande magazzino. Numerosi i clienti anche davanti a Starbucks in via Amendola, in attesa di un caffè da asporto.

Traffico rallentato con molte auto alla ricerca di un parcheggio. Qualche negoziante però è scettico: "E' logico che ci sia più gente di quando eravamo in lockdown - sottolineano in un negozio che non appartiene alla grande distribuzione - ma la sensazione è che si accalchi per le vie ma solo per guardare le vetrine. La crisi è per tutti". (ANSA).