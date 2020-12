Al Sociale di Torino ciclo incontri Riscoprire il dialogo

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - Un invito al dialogo religioso e interreligioso è il tema degli oltre cento interventi raccolti nel quinto volume dell'opera omnia del cardinale Carlo Maria Martini, 'Fratelli e sorelle. Ebrei, cristiani e musulmani' edito da Bompiani. L'opera verrà presentata domani, mercoledì 9 dicembre alle 18, per inaugurare il ciclo di incontri 'Riscoprire il dialogo' promosso dall'Istituto Sociale di Torino. Tre appuntamenti in diretta streaming sul sito della scuola (i prossimi saranno il 14 e il 28 gennaio), per approfondire l'importanza del dialogo nel contesto religioso, politico ed educativo.

A presentare l'opera del cardinale Martini saranno padre Carlo Casalone SJ, presidente della Fondazione Carlo Maria Martini, il professor Brunetto Salvarani, docente universitario di Teologia della Missione e del dialogo, e il rabbino capo di Milano Alfonso Pedatzur Arbib. Modera Luca Rolandi, direttore della rivista N-Enne del Polo del '900, presenta il professor Antonello Famà. (ANSA).