Valle Anzasca senza telefoni da tre giorni

(ANSA) - BANNIO ANZINO, 07 DIC - "Da tre giorni mezza Valle è senza telefono. Una situazione incresciosa''. La denuncia arriva da Pierfranco Bondafini, sindaco di Bannio Anzino (VCO), uno dei cinque comuni dell'Anzasca, una laterale dell'Ossola: da venerdì in valle le linee telefoniche sono andate in tilt a causa del maltempo.

La neve che ancora oggi cade sull'Ossola, non permetterà ai tecnici di raggiungere le antenne installate in alta valle e il black out potrebbe prolungarsi. ''Ci avessero permesso di realizzare una strada che avevamo chiesto per raggiungere un alpeggio sopra il paese, oggi saremmo potuti salire con uno spazzaneve e sistemare noi l'antenna'', dice sconsolato il sindaco. (ANSA).