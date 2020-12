Maltempo: Tir fermi al confine,autisti soccorsi da volontari

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 07 DIC - Le neve ha bloccato oggi molti tir che dall'Ossola salivano al Passo del Sempione (2 mila metri) per entrare in Canton Vallese (Svizzera). In loro soccorso sono intervenuti i volontari dell'Ordine di San Giovanni che hanno offerto assistenza agli autisti fermi a Gondo, il primo paese svizzero oltre in confine. Hanno dato loro anche bevande calde e qualcosa da mangiare. (ANSA).