Iran: maratona accademica per salvare Djalali

(ANSA) - NOVARA, 07 DIC - Una maratona accademica per salvare Ahmadreza Djalali, il medico iraniano-svedese condannato a morte in Iran per che ha lavorato anche a Novara. La organizza per mercoledì l'Università del Piemonte orientale.

Scienziati di tutto il mondo in diretta streaming sui canali dell'ateneo porteranno un loro messaggio: hanno già aderito 101 relatori provenienti da Italia, Argentina, Australia, Belgio, Canada, Colombia, Etiopia, Francia, Giappone, India, Irlanda, Israele, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, per una maratona no-stop di 24 ore.

L'esecuzione di Djalali è stata al momento sospesa, ma non annullata. (ANSA).