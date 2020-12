Infiltrazioni nel cemento, Vercelli chiude cavalcavia

(ANSA) - VERCELLI, 07 DIC - Il Comune di Vercelli chiude a tempo indeterminato il cavalcavia di corso Avogadro di Quaregna, un'arteria costruita negli anni '80 e di fondamentale importanza per gli spostamenti in città, per raggiungere il casello autostradale di Vercelli Ovest e l'area industriale. Il provvedimento è in vigore da oggi alle 18 ed è stato deciso dalla giunta comunale a causa delle infiltrazioni che stanno danneggiando progressivamente il cemento armato; sul ponte, che sovrasta la ferrovia Vercelli-Casale, attualmente sospesa, erano state fatte in passato prove di carico ed erano stati messi limiti al peso dei mezzi transitanti.

"Sappiamo che questa decisione comporterà disagi - sottolinea il sindaco Andrea Corsaro - ma è stata dettata dalla prudenza, perché non vogliamo che accada qualcosa di grave".

Due le soluzioni per ripristinare la viabilità della zona: attendere un finanziamento di oltre 5 milioni di euro dallo Stato, dopo che il Comune ha candidato l'opera ad un bando ministeriale, "oppure - spiega il sindaco - attendere che Rfi dichiari la linea ferroviaria sottostante interrotta: a quel punto potremo pensare ad una viabilità a raso strada". (ANSA).