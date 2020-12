Thyssen: Torino ricorda la strage, memoriale per le vittime

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - A 13 anni dall'incendio alla Thyssenkrupp costato la vita a sette operai la Città di Torino dedica alle vittime un memoriale. La struttura, realizzata nel cimitero monumentale, è stata simbolicamente inaugurata oggi con una cerimonia alla quale, oltre alle famiglie, hanno preso parte la sindaca Chiara Appendino, l'assessore regionale Andrea Tronzano e l'assessore comunale Marco Giusta.

"Forza, coraggio e speranza - ha detto Appendino - unite ovviamente a rabbia, dolore e ricerca di giustizia, sono quei sentimenti che ogni giorno dobbiamo far valere per non chiudere nel buio quanto accaduto, per rendere questa vicenda un punto di non ritorno rispetto alla sicurezza sul lavoro, perché non si debbano più contare vittime, perché i responsabili siano condannati nella maniera più chiara e netta possibile". La sindaca ha definito la tragedia alla Thyssenkrupp "una delle più terribili stragi della storia di Torino". (ANSA).