Thyssen: Appendino, non è stata fatta completa giustizia

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - "Dopo 13 anni una piena e completa giustizia non è stata fatta. Gli eventi che hanno puntellato quanto accaduto, specie quelli di carattere giuridico, sono come sale su una ferita aperta". Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, alla cerimonia con cui oggi è stato simbolicamente inaugurato il memoriale alle sette vittime del rogo alla Thyssenkrupp. "Ogni anno - ha osservato la sindaca - tutta la città si stringe in loro memoria. Una memoria che nel dolore, nella rabbia, nello schifo, nell'incomprensione assolutamente legittima di una giustizia che non è arrivata, è intrisa di forza, coraggio e speranza". (ANSA).