Incendi: due incendi in 24 ore in cascina nel Biellese

(ANSA) - BIELLA, 06 DIC - Due incendi in due giorni sono divampati in una cascina in zona Rovella, a Bioglio, nel Biellese. Ieri le fiamme si erano propagate dalla canna fumaria, oggi dall'impianto elettrico. I vigili del fuoco, intervenuti due volte a distanza di 24 ore, hanno evacuato la famiglia che vi abitava, che ora è ospitata da un albergo. Salvi invece gli animali. (ANSA).