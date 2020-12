Criminalità: a 16 anni tenta rapina minimarket, arrestato

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - Uno studente di 16 anni, armato di manganello telescopico, ha tentato di rapinare un minimarket a Torino in via Breglio in Borgata Vittoria. Il minorenne, arrestato dai carabinieri, è entrato a volto coperto e, brandendo un manganello telescopico, ha minacciato e percosso più volte il titolare, originario del Bangladesh, per farsi consegnare l'incasso della giornata. Alcuni passanti hanno chiamato le forze dell'ordine. Il sedicenne, in attesa dell'udienza di convalida, è sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa. (ANSA).