Covid: studenti a 'babbo Cirio', regalaci apertura scuola

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - Circa duecento persone si sono ritrovate stamani a Torino in piazza Castello, davanti alla sede della Regione Piemonte, una manifestazione contro la didattica a distanza nelle scuole. Fra i presenti c'erano Anita e Lisa, le dodicenni che nelle scorse settimane sono diventate il simbolo della protesta anti-Dad, e poi studenti delle medie, delle superiori e dell'università. A organizzare la mobilitazione è stato il movimento "Priorità dalla scuola". Si teme - viene spiegato dai promotori - che il governatore, Alberto Cirio, non autorizzerà le lezioni in presenza nemmeno quando il Piemonte diventerà "zona gialla". "Siamo dubbiosi - dicono - perché ci sono grossi ritardi. Basti pensare che hanno organizzato i tavoli per i trasporti solo una settimana fa". "Se la scuola non riapre - ha commentato Anita - significa che siamo ancora in zona rossa".

Un bigliettino a "Babbo Cirio" infilato in una scatola a forma di albero di Natale, per chiedere al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il "regalo" dell'apertura delle scuole. E' il gesto che i manifestanti più giovani presenti stamani a Torino in piazza Castello hanno compiuto per protestare contro la didattica a distanza.

"Accetteremo la chiusura della scuola - hanno detto i genitori - solo se tutto verrà chiuso. Se un centro commerciale resta aperto anche la scuola deve aprire".

In piazza, dove sono confluite più di duecento persone, è stato allestito anche un flash mob: una insegnante ha fatto l'appello segnando assenti gli studenti che non seguono la lezione da casa. I ragazzi, dal canto loro, hanno indicato come assenti il presidente della Regione, assessori e ministri, che, a loro dire, non stanno facendo nulla per riaprire le scuole.

Alisa insegnante di spagnolo ha spiegato al microfono che è qui "perché i miei allievi sono desaparecidos e perché le scuole in Europa sono aperte e qui no. Per questo Stato la scuola e la cultura non sono una priorità". (ANSA).