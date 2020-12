Covid: cinque morti in Rsa nell'Astigiano

(ANSA) - ASTI, 06 DIC - Cinque anziani positivi al Covid sono deceduti oggi all'interno della casa di riposo "Villa Cora", a Canelli (Asti). "In questa fase ancora così delicata - ha dichiarato il sindaco, Paolo Lanzavecchia - non bisogna cercare di spargere paura o allarmismo, ma purtroppo ci sono stati dei decessi in questa casa di riposo".

La "Villa Cora" durante la prima ondata era rimasta al riparo da contagi e decessi. Resta Covid free la casa di riposo gestita direttamente dal Comune. (ANSA).