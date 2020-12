Natale: visita alla Reggia tra regali sospesi di Venaria

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - Un regalo sospeso, anche per godere delle offerte culturali locali, e far vivere un Natale felice anche a chi è meno fortunato. Si chiama 'Un presente x il futuro' l'iniziativa di solidarietà messa in campo dalla Città di Venaria con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, al Centro Conservazione e Restauro e alla Fondazione Via Maestra in collaborazione con il mondo del commercio locale.

Oltre ad iniziative per il sostegno al commercio del territorio, il Comune alle porte di Torino ha dunque lanciato questa campagna attraverso la quale chi fa acquisti nei negozi cittadini potrà lasciare all'interno di un'apposita scatola buoni acquisto e prodotti vari, esclusi quelli alimentari già oggetto di altre raccolte.

All'iniziative ha aderito anche il mondo della cultura cittadino, che ha messo a disposizione, come regali sospesi, voucher per visitare, non appena sarà di nuovo possibile, la Reggia con i suoi Giardini e il Centro Conservazione e Restauro, e assistere a spettacoli al Teatro della Concordia. Le diverse iniziative sono realizzate in collaborazione con i commercianti di Venaria, le parrocchie, le Caritas e le organizzazioni cittadine di volontariato che si occuperanno della distribuzione dei regali sospesi alle famiglie più bisognose. (ANSA).