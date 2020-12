Camera, prorogata la mostra Paolo Ventura, attività online

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - Nonostante il nuovo rinvio dell'apertura dei musei e dei luoghi di cultura, non si fermano le attività online di divulgazione dell'arte fotografica di Camera - Centro Italiano per la Fotografia. E' stata prorogata la mostra Paolo Ventura. Carousel, un percorso all'interno dell'eclettica carriera di Paolo Ventura - uno degli artisti italiani più riconosciuti e apprezzati in Italia e all'estero - che avrebbe dovuto chiudere l'8 dicembre e che invece chiuderà il 14 febbraio 2021. Oltre ad essere prorogata, la mostra verrà arricchita da alcune opere inedite a cui l'artista sta lavorando proprio in questi giorni e che saranno fruibili appena il centro potrà riaprire i battenti.

Insieme alle nuove opere di Paolo Ventura, Camera proporrà nella sua Project Room la mostra Roberto Gabetti fotografo un omaggio all'originale sguardo fotografico di Roberto Gabetti, universalmente conosciuto per il suo lavoro di architetto, a vent'anni dalla sua scomparsa. Anche se le porte di Camera restano ancora chiuse, si può continuare a vedere l'installazione fotografica Futures. 2018-2020 all'interno delle finestre affacciate su via delle Rosine e via Giolitti, seguire il programma di dirette Facebook e le attività di educazione all'immagine progettate dall'area didattica di Camera per restare connessi con gli studenti. (ANSA).