Turismo: Condo Hotel debutta con Palma Mysuite in Italia

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - Palma Mysuite sfida le difficoltà nel settore del turismo dovute alla pandemia e annuncia il debutto sulla scena alberghiera italiana della formula Condo Hotel. Nel 2021 sarà inaugurato il Palma Mysuite Milano Wjc, ospitato in quattro piani del grattacielo omonimo, al Portello, nei pressi del quartiere storico della Fiera Campionaria, mentre nel 2022 vedrà la luce il primo del Piemonte, in un castello del XIV secolo a Castellero, nella zona delle Langhe, Monferrato e Roero. Il terzo progetto riguarda una struttura sul lago di Garda.

La formula Condo Hotel, il 'condominium hotel' nato negli Stati Uniti, è nota da tempo in tutto il mondo, ma è praticamente all'esordio sul mercato italiano, dove è stata disciplinata a livello legislativo solo nel gennaio 2018.

Consente a un privato di acquistare una suite in una residenza contemporanea e dotata di ogni comfort, beneficiando del servizio premium di un hotel di lusso. Si gode di una seconda casa in un contesto di pregio e si è sollevati dai costi condominiali e di manutenzione (che sono a carico della società). Allo stesso tempo si ottiene un rendimento costante perché Palma Mysuite utilizza e commercializza la suite quando non è utilizzata dal proprietario, garantendogli così una rendita annua fissa.

"Palma si vuole proporre al mercato con innovazione, qualità e attenzione ai propri clienti, con prodotti e servizi che sono nuovi per il mercato italiano e che sapranno intercettare bisogni sempre crescenti nelle esperienze di viaggio delle persone. Riuscire a farlo in un contesto così complesso come quello attuale significa ancora di più avere la capacità di pensare e progettare nel lungo termine', spiega Marco Pennisi, presidente di Palma Mysuite. (ANSA).