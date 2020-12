Green Pea, investiti oltre 50mln e 200 nuovi posti lavoro

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - Ammonta a oltre 50 milioni di euro l'investimento della famiglia Farinetti per Green Pea. Il primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema del rispetto e della sostenibilità apre al pubblico il 9 dicembre a Torino, al Lingotto, di fianco al primo Eataly, e creerà 200 nuovi posti di lavoro. Oltre 15.000 mq su 5 piani, dedicati a cambiare il rapporto con l'energia, il movimento, la casa, l'abbigliamento e il tempo libero. Più di 100 partner e un pisello verde su ogni prodotto in vendita. È il terzo progetto imprenditoriale della famiglia Farinetti, dopo UniEuro e Eataly, La Green Pea è una newco, 90% della Eatinvest - di cui maggiori azionisti sono le famiglie Farinetti 60% e Nocivelli 20% - e 10% della famiglia Orecchia, storici imprenditori nel fashion a Torino, dove sono punto di riferimento da tre generazioni con il loro flagship Vestil. Presidente e amministratore delegato è Francesco Farinetti, figlio più grande del fondatore Oscar, classe 1980, già ad di Eataly, dove ora ricopre il ruolo di vicepresidente.

L'edificio Green Pea è di proprietà della Eataly Real Estate, società proprietaria, tra gli altri, degli immobili di Eataly Ostiense Roma e Eataly Smeraldo Milano Il piano 4 ospita un esclusivo, ma inclusivo, Club sul Rooftop dedicato all'Ozio Creativo, con Spa, Cocktail Bar e la prima infinity pool di Torino affacciata sull'arco alpino: l'Otium Pea Club, curato da To Be. (ANSA).