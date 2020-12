Covid: Piemonte; prosegue calo ricoveri, -117 complessivi

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - In Piemonte si conferma il calo dei ricoverati, secondo i dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione: -9 in terapia intensiva, -108 negli altri reparti. In totale ora i pazienti sono rispettivamente 357 e 4351. Più alto rispetto agli ultimi giorni, 10,2% il rapporto tra casi positivi, 2132, e tamponi processati, 20846; prosegue la risalita della quota di asintomatici, oggi al 43,4%. In calo i morti, 54 (8 registrati oggi), Le persone in isolamento domiciliare sono 63.768, i nuovi casi di guarigione 3608. Gli attualmente positivi in Piemonte sono 68.476. (ANSA).