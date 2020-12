Covid: campagna Ascom Confcommercio, compro sotto casa

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - Ascom Confcommercio Torino, con le Associazioni di via, le Associazioni provinciali e di categoria, lancia la campagna 'Compro sotto casa perché mi sento a casa' e mette a disposizione delle imprese del territorio il cartello di benvenuto, con lo slogan 'Sicurezza, Qualità e Cortesia', e più di 500 mila bollini adesivi distribuiti gratuitamente a oltre 5000 negozi per arricchire i regali di questo Natale di un messaggio di solidarietà e appartenenza al territorio.

"Il dono è il simbolo del Natale e con questo bollino vogliamo ricordare a tutti che comprare sotto casa vale molto più di un click, fa bene al cuore, alla comunità e all'economia reale - dichiara la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa -. A Tutto il commercio auguriamo buon lavoro ma Il nostro pensiero va a tutti quei settori ormai stremati: per loro chiediamo ancora una volta di poter riaprire quanto prima e di poter lavorare come siamo capaci di fare noi imprenditori". (ANSA).