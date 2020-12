Bloccate 50 tnl rifiuti pericolosi verso l'Africa,9 indagati

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 DIC - Bloccata l'esportazione di oltre 54 tonnellate di rifiuti pericolosi, destinati all'Africa, ad Alessandria, sequestrati dall'Agenzia Dogane Monopoli.

Trasmesse alla Procura della Repubblica cinque informative di reato a carico di 9 persone (una di cittadinanza italiana, una egiziana, una nigeriana, sei ghanesi). I reati sono spedizione transfrontaliera illecita e falso in atto pubblico.

I rifiuti sono stati scoperti dopo una serie di controlli in container provenienti da diverse parti del territorio nazionale e destinati a paesi africani. Fra parti di ricambi auto di varia natura (come volanti, cruscotti, portiere, paraurti), c'erano, infatti, anche vecchi impianti frenanti, sospensioni, balestre, ammortizzatori e piantoni da sterzo, oli, pneumatici usati, macchine industriali e idropulitrici. Oltre a rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non correttamente gestititi dal punto di vista ambientale (generatori, televisori, ferri da stiro e autoradio). Tutti senza autorizzazione. (ANSA).