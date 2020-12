Parole e storie di donne, maratona on line l'11 dicembre

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - Venti scrittrici e artiste interverranno in diretta o tramite video per presentare il proprio libro, dare un consiglio di lettura, ma soprattutto per far dono al pubblico di una parola. E' la maratona letteraria in programma venerdì 11 dicembre, dalle 17 alle 21,30 sui canali social di ContemporaneA. Parole e storie di donne Condivisione, compassione, riflesso, silenzio: sono alcuni dei termini che scrittrici e artiste come Giulia Blasi, Vera Gheno, Ginevra di Marco, Cristina Donà, Camilla Filippi, Barbara Frandino, Marilù Oliva ed Elena Varvello approfondiranno nel corso del loro intervento. Come nei più classici dei festival, non mancheranno gli incontri per approfondire con le scrittrici il loro lavoro. Nel corso del pomeriggio, le curatrici della rassegna Irene Finiguerra e Barbara Masoni dialogano con Giulia Blasi, Donatella Di Pietrantonio, Valentina Maini, Daniela Raimondi, Valeria Palumbo, Simonetta Agnello Hornby, Beatrice Masini, Alessia Gazzola, Elena Marinelli, Letizia Pezzali, Sabrina Pisu, Tiziana Ferrario.

Per tutto il mese di dicembre ogni giorno ci saranno i consigli di lettura di autrici come Marta Barone, Silvia Avallone, Giulia Perona e Giulia Cuter (Senza rossetto), Daniela Raimondi; ma anche quelli di addette ai lavori come Ornella Tarantola, che con il suo The Italian Bookshop è diventato un punto di riferimento a Londra ed Elisa Giovannacci della storica libreria di Biella, con proposte per i giovani adulti e i bambini.

Uno spazio speciale sarà dedicato alla poesia, grazie all'intervento di Mariangela Gualtieri, che ha selezionato per l'occasione tre delle sue poesie da leggere ad alta voce.

