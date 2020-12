Droga: spaccio tra i minorenni Tortona, arrestato 17enne

(ANSA) - TORTONA, 02 DIC - Minorenne spacciava droga ai suoi coetanei in pieno centro a Tortona (Alessandria). I carabinieri hanno arrestato un ragazzo 17enne di origini lituane che, insieme a un altro pusher di 15 anni che è stato denunciato, forniva marijuana, cocaina e hashish ai giovani della città.

Agiva in piazza Malaspina, che i suoi clienti ormai consideravano "luogo sicuro".

Sono stati alcuni genitori, esasperati, ad aiutare i militari nelle indagini, che hanno portato alla documentazione di diversi scambi di stupefacente. Il Gip del Tribunale dei minori di Torino ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere. I carabinieri hanno rintracciato il ragazzo in via Emilia, il corso centrale dello shopping; dopo un tentativo di fuga e di aggressione, è stato portato in caserma e perquisito: addosso aveva dosi pronte per lo smercio, oltre a un manganello e allo spray al peperoncino. (ANSA).