Calcio: Giampaolo aspetta tampone negativo, punta alla Juve

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - Marco Giampaolo vede il rientro in campo: dopo 19 giorni dalla positività al Covid-19, il tecnico punta a riprendere in mano il suo Torino. Potrebbe farlo già da domani, quando si sottoporrà al tampone che, se darà esito negativo, gli permetterà di varcare nuovamente i cancelli del Filadelfia.

In tutto l'ambiente, dunque, si respira un cauto ottimismo in vista del derby contro la Juventus di sabato alle 18: all'Allianz Stadium ci sono ottime possibilità di rivedere Giampaolo in panchina. (ANSA).