Venti nuovi autobus in circolazione a Torino

(ANSA) - TORINO, DEC 1 - Con i 20 nuovi bus Mercedes Conecto in servizio da oggi sulle linee 58, abilitati per il pagamento con carta di credito, e 11, da Venaria a corso Stati Uniti, prosegue il rinnovo del parco mezzi di Gtt, che nel 2021 sarà per il 40% a trazione elettrica o a metano, con la dismissione completa degli Euro 2 e gli Euro 3 e 4 a meno dell'8% del totale. Si tratta di 12 veicoli autosnodati da 18 metri Euro 6 e 8 da 12 metri Cng a metano che consentiranno di 'mandare in pensione' 26 vecchi autobus.

I nuovi mezzi sono stati acquistati grazie alla clausola contrattuale del 'quinto d'obbligo', che prevede la possibilità per il contraente di acquistare un ulteriore 20% rispetto alla fornitura iniziale, alle condizioni già stabilite. "Grazie a questo - spiega l'Ad di Gtt, Giovanni Foti - siamo riusciti ad averli in fretta, diversamente avremmo dovuto aspettare mesi.

Siamo assolutamente impegnati per cercare di rinnovare il più presto possibile la flotta, questa è la cosa migliore per poter dare un futuro all'azienda".

Per l'assessora comunale ai Trasporti Maria Lapietra "è un passettino in più che stiamo facendo per rinnovare la flotta e anche per avere mezzi utili a disposizione in questi giorni un po' 'caldi'. Avere dei mezzi veloci in più su strada per noi era fondamentale e abbiamo spinto per averli subito". (ANSA).