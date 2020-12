Torino: libero scambio, si valutano soluzioni alternative

(ANSA) - TORINO, DEC 1 - È ancora in stand by il futuro del mercato del libero scambio di Torino che la Regione Piemonte vorrebbe chiudere definitivamente mentre la Città è a favore di una sua prosecuzione. Questa mattina al Tavolo di lavoro che ha riunito le istituzioni in Prefettura è stato infatti concordato di procedere ad altri approfondimenti tecnici, esplorando anche eventuali ipotesi di soluzioni alternative. Un nuovo Tavolo è stato dunque riconvocato, dopo gli approfondimenti, entro 15 giorni. (ANSA).