Pininfarina realizza il design center della tedesca Novem

Pininfarina realizza il design center del produttore auto Novem di Vorbach, Bavaria. La luce è la protagonista assoluta del progetto, elemento che modella l'esperienza all'interno dell'auto sia da un punto di vista estetico sia funzionale. Il concetto architettonico si basa quindi su flussi di luce che guidano i visitatori all'interno dell'Experience Center e sull'uso di materiali semplici come il vetro, volti ad enfatizzare il ruolo della luce. Sei diverse aree consentono la scoperta dei materiali e delle loro potenzialità, facendo leva sulle nuove tecnologie per immaginare il futuro.

"Tradurre valori all'interno di un nuovo linguaggio di design è la sfida principale che affrontiamo in ogni progetto.

Condividere un background comune nel design dell'auto ci ha permesso di instaurare una forte armonia con Novem, portandoci a ricreare l'esperienza provata all'interno di un'automobile attraverso gli interni di un edificio" afferma Paolo Pininfarina, presidente del Gruppo.

"Pininfarina è conosciuta per creare concept dal design elegante che integrano soluzioni ingegneristiche allo stato dell'arte", spiegano Günter Brenner e Johannes Burtscher, membri del board direttivo di Novem. "L'architettura, le finiture ed i materiali utilizzati sono unici e consentono ai nostri clienti di percepire e sperimentare la forza delle nostre innovazioni".