Natale: Torino accende Albero e apre Calendario Avvento

(ANSA) - TORINO, DEC 1 - Per mantenere vivi alcuni simboli della tradizione e creare atmosfera natalizia in città pur senza generare occasioni di assembramento, oltre alle opere di Luci d'Artista che illuminano strade e piazze cittadine, da domani in piazza San Carlo a Torino si accenderà l'Albero di Natale e si apriranno le prime due finestrelle del Calendario dell'Avvento.

Lo annuncia la Città di Torino che in una nota spiega che quest'anno i festeggiamenti del Natale saranno all'insegna della solidarietà con l'iniziativa 'Torino Natale Solidale alla quale possono contribuire tutti con un bonifico a favore del Comune.

L'Albero di Natale Gold & Silver, alto 22,5 metri per un diametro di 10 e annoverato nel 2019 da Vanity Fair tra gli alberi di Natale più belli al mondo, resterà acceso fino al 6 gennaio come il tradizionale calendario dell'Avvento, realizzato dal Teatro Regio di Torino su disegno di Lastrego&Testa.

La sera del 2 dicembre si illumineranno anche la Mole Antonelliana e alcuni alberi secolari dei giardini Lamarmora e di piazza Maria Teresa. La Mole, grazie all'intervento di Iren, verrà illuminata di blu, rosso o bollicine a seconda delle occasioni, blu per tutto le feste, rosso nelle notti di Natale e Santo Stefano, e 'bollicine' il 31 dicembre. (ANSA).