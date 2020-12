Editoria: nasce Linked, nuovo magazine cartaceo

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - A Torino nasce un nuovo magazine "orgogliosamente di carta", Linked, creato per sostenere lo sviluppo imprenditoriale del territorio raccontandone le eccellenze. Frutto di un progetto di Piemonte Musei Editore e diretto da Massimo De Marzi, sarà distribuito gratuitamente in 35 mila copie attraverso una partnership con un'azienda piemontese leader nella logistica. Al centro, economia, arte, design e cultura visti attraverso grandi personalità italiane e internazionali.

"Gusto italiano, brand piemontese, audience internazionale: come evoca il nome della testata - sottolinea De Marzi - Linked è il luogo nato per creare collegamenti, una rete per condividere e raccontare le idee, i fatti, le storie migliori e più innovative. In controtendenza nel panorama italiano, punterà molto sull'eleganza delle immagini. Racconteremo nuovi modelli imprenditoriali come quello lanciato da Georges Mikhael con Be Local che ha creato una nuova piattaforma di e-comerce alternativa ai grandi player pensata per sostenere la crescita di piccoli imprenditori e commercianti".

Nel numero che sta per essere dato alle stampe, una intervista con Andrea Bocelli in occasione del suo spettacolo a Noto per l'inaugurazione della mostra dell'artista polacco Igor Mouraj, che la Rai manderà in onda a Capodanno, e di cui Linked è media partner ufficiale. "Siamo partiti dal Piemonte - afferma il direttore - ma puntiamo a diffonderci progressivamente in tutta Italia". (ANSA).