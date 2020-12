Covid: 'regalo sospeso' per aiutare il commercio locale

(ANSA) - ALESSANDRIA, DEC 1 - Confcommercio Alessandria lancia, da oggi, l'idea del "regalo sospeso": non è solo un suggerimento, ma una funzione attivata sull'App creata per lo shopping nei negozi di vicinato. Si chiama "AlxTe" ed è scaricabile gratuitamente grazie al contributo della Camera di commercio. I clienti potranno scegliere sia il negozio sia l'importo fino a mille euro. Si paga con PayPal.

"Comprando i buoni acquisto su "AlxTe" - sottolinea Vittorio Ferrari, presidente di Confcommercio Alessandria - si potrà fare un regalo che ha un doppio valore: non solo quello economico dell'importo scelto ma anche etico, perché si contribuirà a sostenere una attività del proprio territorio, che dà lavoro ad altre persone e famiglie e che contribuisce, con le proprie vetrine, a illuminare le vie, le piazze, la città". "La funzionalità del 'Regalo Sospeso' - aggiunge Alice Pedrazzi, direttore Confcommercio Alessandria -, che contiamo di mantenere operativa anche dopo il periodo natalizio, è la dimostrazione di come il binomio innovazione e tradizione possa essere vincente per battere la pandemia e disegnare le attività di domani.

Perché anche online si può acquistare la tradizione e la professionalità dei negozi di vicinato". (ANSA).