Covid: Piemonte, -11 in terapia intensiva -85 altri reparti

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Cala, nei dati diffusi oggi dall'Unità di crisi della Regione, il numero dei ricoverati negli ospedali del Piemonte: -11 in terapia intensiva (in totale sono ora 377), -85 negli altri reparti (4652). Meno pesante, rispetto ai giorni scorsi, anche il bilancio dei morti, 64, dei quali 9 registrati oggi. Si conferma al 9,6%, lo stesso di ieri, il rapporto tra i casi di positività, 1617, e i tamponi processati, 17016.

In crescita i guariti, +4227, le persone in isolamento domiciliare sono 67.240. (ANSA).