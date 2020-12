Covid: focolaio in Rsa Val Curone, 40 positivi su 57 ospiti

(ANSA) - ALESSANDRIA, DEC 1 - Focolaio Covid a San Sebastiano Curone (Alessandria): nella casa di riposo San Giuseppe sono risultati positivi 40 ospiti su 57. Contagiati anche 4 operatori. Al momento, come confermato dal Comune, ci sono stati tre decessi.

"Questa Rsa era stata risparmiata dalla prima ondata Covid in primavera, purtroppo ora viene pesantemente colpita", sottolinea l'amministrazione comunale. L'Asl di Alessandria ha inviato i medici delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) che hanno disposto, per ora, 3 ricoveri in ospedale. (ANSA).